Le destre allergiche alle inchieste di Report | Fdi mette sotto accusa la trasmissione Rai

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lo chiamano metodo. L’attacco di Fratelli d’Italia alladi Rai 3, condotta da Sigfrido Ranucci, è durissimo e si basa su due, contestate dagli esponenti del primo partito di maggioranza in Vigilanza Rai: una sulla famiglia del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e l’altra sul padre della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La battaglia dellecontro il giornalismo non schierato con il governo e contrario alla nuova linea sovranista della Rai prosegue e si arricchisce di una nuova tappa in commissione di Vigilanza. Gli esponenti di Fratelli d’Italia chiedono un intervento immediato alla presidente della Rai, Marinella Soldi, e all’amministratore delegato, Roberto Sergio. A questo si aggiunge anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che pare abbia chiesto un ...