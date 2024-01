Le ballerine da uomo sono il trend del 2024?

Leggi su cultweb

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Le collezioni primavera/estate hanno l’intenzione di andare a rendere sempre più sottile la differenza tra genere maschile e femminile prendendo in prestito niente meno che le. Amate e detestate allo stesso tempo, queste calzaturedestinate ad entrare nell’armadio di alcuni uomini nel. Sicuramente unche sarà abbracciato dai più modaioli ed eccentrici. A dichiararloproprio le sfilate di alcuni brand come Marni, GCDS, Sandy Liang e Simone Rocha, che si uniscono a Lemaire, Miu Miu, The Row, Maison Margiela. Come se non bastasse, poi, anche l’icona della moda gender-fluid Harry Styles le ha sfoggiate per la copertina del suo ultimo disco Harry’s House.da, ildel– Fonte: ...