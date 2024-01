Le ali della mia solitudine come finisce | spiegazione finale

Leggi su latuafonte

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dal 19 gennaio 2024 è disponibile su Netflix Le alimia(My Loneliness Has Wings). Si tratta di un film drammatico spagnolo diretto da Mario Casas. La trama ruota intorno a Dan, un giovane artista. Quest’ultimo si ritrova a lottare per avere una vita dignitosa, dopo aver vissuto un’infanzia traumatica senza avere una famiglia a fianco. I suoi sogni sembrano impossibili da realizzare e accanto a lui ci sono gli amici Vio e Reno. Insieme i tre organizzano crimini per avere i soldi per vivere. Dan apprezza i momenti di gioia dopo la complicata infanzia, ma le cose purtroppo iniziano a cambiare. Le alimia: riassuntotrama Leggi anche: Eredità sepoltae ...