Lazio travolta dall’Inter | Inzaghi in finale di Supercoppa

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Riyad, 19 gennaio 2024 – Non c’è partita nella seconda semidi: un’Inter travolgente mette k.o lacon un secco 3-0 grazie ai gol di Thuram, Chalanoglu su rigore e Frattesi. La squadra diaffronterà il Napoli lunedì 22 gennaio. In aggiornamento…(Foto: X @SerieA)

In gol Simeone e due volte il difensore (entrato nel finale) per il 3 - 0 che manda gli azzurri a giocarsi il trofeo con la vincente di Inter -... goduria giornali può uccidere di più' Morte Giovanna Pedretti,dalla valanga ma nessun ... Proprio oggi prende il via, promosso dal Corecom del, un primo incontro digitale con 500 classi ...Inter-Lazio 3-0. A Riad i nerazzurri si aggiudicano la seconda semifinale con i gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Lunedì 22 la finale contro il Napoli.Più che una squadra, uno schiacciasassi. L’Inter mostra il volto migliore di sé e non lascia scampo ad una Lazio travolta sotto il peso di tre reti e di un dominio ...