L’avvocato di De Laurentiis nel caso Osimhen | «È un rinvio a giudizio ma una chiusura di indagini»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Fabio Fulgeri,che si occupa della difesa di Aurelio Dein merito all’inchiesta della Procura di Roma sull’indagato presidente del club azzurro per falso in bilancio sull’acquisto didal Lille, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA «Si è chiusa l’inchiesta che era stata archiviata con il riferimento a ipotesi di reati tributari. Ora leggeremo le carte dell’inchiesta, ricordo che questo di oggi non è unma unadi» Aurelio Deè indagato con l’accusa di falso in bilancio per la questione dell’acquisto di Victor. Secondo quanto scrive ‘Repubblica’ i magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l’indagine nei confronti del presidente del Napoli. ...