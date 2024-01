Lavori Galleria Malies | tratto di via Torre della Catena chiuso al traffico dal 22 al 24 gennaio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle ore 7:00 di lunedì 22alle 23:00 di mercoledì 24ildi viacompreso tra via Cassella e via Barricella resteràal, con conseguente divieto di transito e fermata, al fine di consentire lo svolgimento deidi riqualificazione e recupero. All’area potranno quindi accedere solo i veicoli addetti ai. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

