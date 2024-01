L' Audemars Piguet che ha bloccato Terminator

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) È una fermare Arnold Schwarzenegger. Dove non sono riusciti macchine ribelli, androidi e intelligenze artificiali ostili ha infatti trionfato la polizia della dogana di Monaco. L'attore, culturista, produttore cinematografico, imprenditore, autore ed ex politico austriaco-americano Arnold Schwarzenegger è statoper ore all'aeroporto di Monaco con l’accusa di non aver dichiarato un orologio di lusso che intendeva mettere all’asta per beneficenza proprio ieri durante una cena di raccolta fondi per la Schwarzenegger Climate Initiative a Kitzbuhel, in Austria. Le più grandi rivelazioni della docuserie Netflix su Arnold SchwarzeneggerDalla rivalità di Schwarzenegger con Sly Stallone allo scandalo del 2003, l'attore ed ex governatore offre nuovi spunti di riflessione sulla vita della star d'azione più famosa del ...