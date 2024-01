L’Atletico Madrid cambia il portiere | rinforzo in arrivo prima dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024)ha chiuso per un nuovo estremo difensore. Simeone lo avrà contro l'Inter agli ottavi di finale di Champions League. CAMBIO ?ha chiuso il colpo Hora?iu Moldovan. Ilarriverà dai romeni del Rapid Bucarest per appena un milione di euro. Sarà lui il secondodietro a Oblak; mentre il croato Ivo Grbic dovrebbe trasferirsi in Inghilterra allo Sheffield United per 2,5 milioni di euro. A riferirlo i colleghi di Relevo. Dunque, in vista degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter, andata il 20 febbraio e ritorno il 13 marzo, Diego Simeone potrà contare sul nuovo estremo difensore.