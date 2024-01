Latina | le mosse dell’Amministrazione per la nuova vita del Palabianchini

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024- “L’amministrazione sta lavorando su due fronti: quello della riapertura dele quello dell’installazione di una tensostruttura da dedicare allo sport”. Queste le parole del Sindaco di, Matilde Celentano, in merito ai passi che intende compiere l’amministrazione comunale in seguito alla chiusura per inagibilità del palazzetto di via dei Mille. “In poco più di un mese, da quando la relazione tecnica ha certificato l’inagibilità del Palazzetto dello sport, abbiamo messo nero su bianco come intendiamo intervenire e abbiamo approvato due delibere di giunta fondamentali. La prima, che stanzia 100mila euro per la progettazione dei lavori sul blocco spogliatoi, e la seconda per individuare un’area idonea a installare una tensostruttura dove far confluire le eccellenze del territorio. Una zona ...