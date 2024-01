L’annuncio di Tajani | “Italia pronta a inviare soldati in missione di pace a Gaza”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Qualora servisse a, in una fase di transizione, unadi, noi siamo pronti ai nostri militari con l’Onu come portatori di“. Lo annuncia il ministro degli Esteri, Antonio, ospite di Radio24, ricordando “gli oltre mille militarini in Libano” che “sono là per unadell’Onu”. Il fronte mediorientale resta sempre caldissimo e anche il governono è disposto a recitare un ruolo mettendo a disposizione le proprie forze armate.e ini a“La linea che seguiamo da sempre, quella di due popoli, due stati, del G7, dell’Ue. Il 24 e il 25 sarò in Terra Santa per parlare anche con Anp, perché non ...