Ladro ruba telefonini sull’autobus di Roma | minacciati di morte 2 minorenni

Furto in un supermercato a Roma in Via Tito, ladro viene sorpreso dal responsabile che viene aggredito. Sul posto intervengono i Carabinieri. Ecco ... (ilcorrieredellacitta)

Si aggirava per le corsie dell’ospedale Santo Spirito di Roma per mettere a segno furti ai danni di degenti. In particolare un 38enne di nazionalità ... (ilcorrieredellacitta)

Ladro in azione su un autobus Atac di Roma : a via della Maglianella de ruba due minorenni minacciandoli di morte. Episodio di microcriminalità tra ... (ilcorrieredellacitta)

Cioè ilnon ha rinunciato al furto per un suo motivo personale, un rimorso o altro evento a lui imputabile, ma solo perché si è accorto di essere stato visto. Da qui la dichiarazione di ...da auto al cimitero ma a bordo c'è ragazzina: arrestato Ilnon si è accorto però che, sui sedili posteriori del veicolo, c'era la figlia della coppia che era da poco entrata in cimitero: ...Il colpo è stato messo a segno attorno alle 4.30 della scorsa notte. Sull'episodio indaga la polizia che sta visionando i filmati ...Ladro in azione su un autobus Atac di Roma: a via della Maglianella deruba due minorenni minacciandoli di morte.