Ladri in fuga | refurtiva recuperata nell’Avellinese

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAVELLINO, 19 GEN – Avevano rubato duecento metri di cavi elettrici in un’azienda insediata nel nucleo industriale di Nusco, in provincia di Avellino, ma sono stati sorpresi da una pattuglia dei carabinieri mentre stavano per allontanarsi a bordo di un’auto. Alla vista dei militari si sono dati allanelle campagne circostanti facendo perdere le loro tracce grazie anche alla folta vegetazione della zona. Laè stata restituita al titolare dell’azienda. L’auto utilizzata è stata sequestrata e sottoposta ad accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

