“La violenza no | fuori” Grande Fratello | momento choc in casa | gli ha messo le mani addosso

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Una cosa è certa, Massimiliano Varrese ha qualcosa contro Vittorio Menozzi e non ci sono dubbi né per i concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà che per il pubblico. Dice d’essere infastidito dal modo in cui si pone con Monia La Ferrera, eppure qualcosa non quadra. Un gesto ieri ha indignato, è polemica. Il Guru si è reso protagonista di un gesto che avrebbe voluto far passare per scherzoso, secondo i fan su Twitter di matrice violenta. Massimiliano Varrese diceva di essere geloso di Vittorio Menozzi, ma giorni fa ha anche alluso alla sua possibile omosessualità. Nel frattempo online chiedono la squalifica. L’ha spinto., la brutta reazione di Varrese con Vittorio Più che esser geloso del modello per Monia La Ferrera, Massimiliano Varrese sembrerebbe non tollerarlo a priori, quasi lo soffrisse. Gli utenti se ne ...