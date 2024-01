La vecchia tv generalista piace anche ai giovani

(Di venerdì 19 gennaio 2024) di Manuela Ballo Perché la tvche era stata data per finita con il grande successo delle piattaforme digitali è in realtà viva e vegeta? Non sono solo gli indici di ascolto a segnalarcelo ...

Una questione appare centrale: nonostante tutto, la televisione , e parlo di un certo tipo di televisione, quellain particolare , con cui i nostri genitori e nonni sono cresciuti, ha ...Come se stessimo guardando unasitcom americana in tutto e per tutto , WandaVision incalza ... WandaVision non è stato però capito dalla stragrande maggioranza del pubblico. Da ...La Rai domina il mercato con le sue serie popolari- Il meccanismo del "focolare domestico" funziona ancora e permette il passaggio dai "Cesaroni" a "Mare fuori"- I casi de " La storia" e di "Doc".“La Storia” di Elsa Morante come il prequel di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Un prodotto popolare oggi si costruisce così, parlando al pubblico più sottovalutato: quello della cara vecchia ...