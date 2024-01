La TV è ancora il primo influencer?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) C’è stato un tempo in cui il televisore era diventato uno strumento indispensabile all’interno di un’abitazione. Tutti ne avevano uno (o più di uno), praticamente sempre acceso anche per accompagnare momenti in cui eravamo impegnati in altro. Un rumore di sottofondo figlio dell’abitudine radiofonica, che ha contraddistinto molti decenni della vita degli italiani. Poi, con l’arrivo di nuovi mezzi e tecnologie, è iniziata una lenta e progressiva crisi: sia per quel che riguarda i prodotti offerti, sia per l’appeal che questi ultimi hanno sul pubblico. E così, quel principio di influenza (quasi monopolistica) che la TV ha avuto per anni si è perso. E continua a farlo. LEGGI ANCHE > La televisione tradizionale èin grado di influenzare le nostre esperienze? C’era un tempo, per esempio, in cui la televisione veniva utilizzata anche come strumento per ...