La Supercoppa in Arabia Saudita è un flop | ma al calcio italiano va comunque bene così

Le parole di Andrea Abodi , Ministro per lo Sport, sulla scelta di disputare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita Andrea Abodi , Ministro per ... (calcionews24)

La Supercoppa Italiana in Arabia Saudita non è certo iniziata come gli organizzatori si aspettavano. Per Napoli-Fiorentina pessima cornice di ... (inter-news)

... match valevole per la semifinale dellaItaliana 2024. Simone Inzaghi e Maurizio Sarri studiano le ultime scelte da fare in vista di questo penultimo atto inSaudita. Anche tenendo ......mani sullaItaliana, diventata dopo le delusioni in campionato uno degli obiettivi prioritari per salvare la stagione azzurra. Per questo Aurelio De Laurentiis ha dato ordine dall'...I nuovi acquisti del Napoli Traorè e Ngonge oggi voleranno a Riad per unirsi alla squadra in vista della finale di Supercoppa.Un risveglio confortante. Sotto tutti i punti di vista. Il Napoli stamani si è ritrovato sul campo di Riad dopo la convincente vittoria di ieri sera ai danni della Fiorentina che ...