La Supercoppa d’Arabia | una bolla d’ipocrisia che include allenatori | tifosi | commentatori

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) A Riad per Napoli-Fiorentina c’erano novemila spettatori. In uno stadio che ne contiene appena 25mila. Non c’era praticamente nessuno, lo stadio era semivuoto. L’immagine degli spalti deserti – seppure ostinatamente le telecamere provavano a inquadrare solo quelle poche file con pubblico – sembra che abbia molto colpito idi casa nostra. È così proseguito il dibattito sullo snaturamento del calcio, sulla “pericolosa” deriva del football. Una discussione che ricorda “Finché c’è guerra c’è speranza” il film diretto e interpretato da Alberto Sordi che fa il trafficante d’armi e così riesce a garantire alla propria famiglia un tenore di vita molto alto. Quando un giornalista rivela il suo lavoro, Sordi viene sottoposto a un processo da moglie e figli. Processo che si chiude col protagonista che dice: «Io vado a dormire perché domani mattina devo piazzare ...