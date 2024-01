La sorella di Giulia Tramontano dopo le scuse di Impagnatiello | “Le chiedi se urti un’auto | non se avveleni e uccidi”

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) «Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto. Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato miae mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura». Così Chiaradi, in una storia Instagram pubblicatala prima udienza del processo a carico di Alessandrodurante la quale lui ha chiesto scusa rendendo dichiarazioni spontanee. «Non hai diritto a pronunciare, invocare o pensare ae Thiago.averli uccisi barbaramente – prosegue Chiara – meriti di svegliarti ogni giorno in galera ripensando a ciò che hai fatto e provando ribrezzo per te stesso». Ascoltare le dichiarazioni spontanee di Alessandroera «troppo pesante» per la ...