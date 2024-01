La rinascita di Dybala come trequartista | “Mourinho lo gestiva malissimo”

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Paulopotrebbe tornare al ruolo dipuro: Daniele De Rossi potrebbe infatti schierarlo dietro Romelu Lukaku o, addirittura, dietro due punte. Andrea Agostinelli, ex calciatore e allenatore italiano, è intervenuto ai microfoni TVPlay per parlare diDe Rossi potrebbe sfruttare Paulo, riconsegnandolo al ruolo da. Secondo Agostinelli,ha gestito male molti giocatori, e di certo non ha reso la vita facile a. Paulo(LaPresse)“Nessuno pensava all’esonero di“, ha esordito l’intervistato. “Io ero convinto che il divorzio arrivasse ma a fine stagione. Poi però sono andato a vedere alcuni numeri… E i numeri dicono sempre dicono la verità indipendentemente dal gioco della ...