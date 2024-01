La resilienza è una dote che possiamo incrementare nel tempo Ecco il punto di vista dello psicologo

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La parolapuò lasciare perplessi. Significa mantenere la calma di fronte allo stress? Riprendersi rapidamente? Crescere dopo aver superato delle avversità? Laè un atteggiamento, un tratto caratteriale o un insieme di abilità? Percezioni errate sullapossono ferire le persone anziché aiutare? Scopriamo tutto su questa interessante dota nelle righe a seguire! Come riportato da un interessantissimo articolo della psicologa Rachel Goldsmith Turow su Livescience,riassumere lain questo: è la capacità di gestire lo stress in modo efficace. Non è una qualità statica o un attributo con cui sei nato, o una scelta di atteggiamento. Si tratta invece di un insieme di abilità che possono essere sviluppate ripetendo comportamenti specifici. Come psicologa, ...