La Promessa anticipazioni oggi | Jimena diventa molto pericolosa!

La Promessa , anticipazioni di venerdì' 19 gennaio 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni ... (movieplayer)

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jimena ... (comingsoon)

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

Qui la trama completa de La. Scopriamo tutte lesettimanali de Ladal 15 al 19 gennaio 2024 .... la puntata di oggi 19 Gennaio 19 GennaioTVTerra Amara, la puntata di oggi 19 Gennaio 19 GennaioTVLa: la puntata di oggi, 19 ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.40) ...Scopri tutte le informazioni sugli episodi di The Rookie 5 su Rai 2 in onda il 26 gennaio 2024. Ecco le trame delle puntate.