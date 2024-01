La passione di Giorgio Armani per lo sport

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L'Olimpia, la squadra di basket di Milano di cui è patron dal 2008, le divise olimpiche dell'Italia da Londra 2012 in poi, le iniziative benefiche e un marchio, EA7, nato ancora prima:ama loed è contraccambiato da decine di campioni

Il teatro è un'arte insostituibile e ladei due direttori artistici è evidente: 'È un ... Il 24 febbraio sarà la volta di "Il profeta scorrettoGaber" di e con Riccardo Leonelli e con ...... Federico Lentini (Giacomo), Martina Carelli (Laura Cravedi) e Lin Wang (Elisa Wong). Sarà ... Come è nata laper la recitazione a Pierpaolo Spollon In attesa di scoprire cosa succederà ...Da Jannik Sinner a LeBron James, da Gianmarco Tamberi a Kauli Vaast: i nuovi ambassador incarnano valori e condividono visioni ...“Lavoro, responsabilità, passione: una nuova semina per ricucire il Paese”. Questo il tema del 14esimo Congresso Regionale ...