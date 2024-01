La pace senza Zelensky

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Vista la piega della guerra in Ucraina, cosa potrebbe succedere? Una guerra di posizione durerebbe anni e anni.Romeo Ugliativia email Gentile lettore, lo scenario di una guerra statica, di anni, di cui molti parlano, non mi convince. La realtà è che l’esercito ucraino si sta ritirando, a Sud e ad Est, sotto la spinta dei russi, che lentamente, passo dopo passo, conquistano territori. Anche nel pezzo di Donetsk che è in mano agli ucraini Kiev ha ceduto posizioni strategiche. Per ora la ritirata avviene in modo lento e ordinato, ma non è detto che sarà così anche nel prosieguo, quando potrebbe verificarsi una rotta o uno sbandamento, data la carenza ucraina di uomini (milioni fuggiti all’estero o nascosti in patria) e data la riduzione degli aiuti da Usa ed Europa, che non sono in grado di ripetere lo sforzo dell’anno scorso. La neve e il fango stanno rallentando i russi, ma a primavera ...