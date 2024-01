La nuova Roma post-Mourinho inizia con il Verona | i bookie vedono la vittoria di De Rossi | Lukaku

TRIGORIA - È iniziata la nuova era in casa Roma firmata Daniele De Rossi . Ieri una giornata frenetica e storica, tutta consumata in poche ore. ... (247.libero)

(Adnkronos) - La ventunesima giornata di Serie A si giocherà divisa tra questo fine settimana e febbraio per via della partecipazione di alcune ... (liberoquotidiano)

Dopo la conclusione del suo rapporto con la Roma, l'allenatore portoghese José Mourinho potrebbe già avere una nuova destinazione. Da parte sua, infatti, c'è stata un'apertura alla proposta dell'Al - Shabab, squadra saudita della città di Riad. Inizia in casa contro l'Hellas Verona l'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Dopo la separazione con Mourinho, la bandiera giallorossa avrà. Daniele De Rossi, l'ex capitano della Roma, è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. De Rossi ha firmato un contratto di sei mesi con opzione per ...