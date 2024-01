La morte dei clown

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La comicità dovrebbe quanto prima tornare ad essere inattuale. Non c’è cosa più deprimente che osservare la metamorfosi di unin un bacchettone politicamente impegnato. Va bene la convenienza del momento, passi pure il clima da Santa inquisizione che inquieta tutti noi che mettiamo insieme due parole scritte, ma a tutto c’è un limite! Non è il caso di scomodare Plauto o Aristofane per rimarcare quanto la comicità sia, e debba essere, per sua stessa natura, scorretta. E il comico che si piega al patetico e melenso furore perbenista perde la sua anima. Ma il peggiore resta l’ex comico che, dismesso il vetriolo e le goliardie ridanciane, voglia assurgere ad artista engagè. Prendete Paola Cortellesi. Attrice di talento, comica esilarante con una spiccata dote nel cogliere gli aspetti più grotteschi dello spettacolo postmoderno e farne dei tic divertentissimi dei suoi ...

Grave Incidente per Adam Jendoubi , 23enne attore e modello napoletano di origini tunisine e polacche. Come riporta Napoli Today, al momento il ... (today)

