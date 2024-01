«La moda è un linguaggio universale»

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Da oggi disponibile in streaming su Disney+, Cristóbal Balenciaga racconta la vita e l’eredità di uno degli stilisti più influenti del panorama mondiale, ripercorrendo i suoi anni a Parigi. Interpretato da Alberto San Juan, quest’uomo così affascinante ed enigmatico prende vita sullo schermo in una produzione originale che, come raccontano gli stessi ideatori «ha uno spirito locale e al tempo stesso un respiro globale, trattando il maestro più influente nella storia dell’haute couture». Sei episodi che raccontano circa 30 anni di vita ed esplorano il modo in cui la famiglia, i soci, i collaboratori, i clienti e gli amici - così come i rivali - hanno contribuito a creare il mistero Balenciaga. Pioniere della tecnica e dello stile, con la precisione di un ingegnere e il misticismo di un grande artista, Cristóbal Balenciaga è sempre stato precursore del suo tempo, il primo direttore ...