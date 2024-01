' La mia ricerca sulle donne La bellezza ha il valore della speranza per il futuro'

Da sempre attratta dalle tematiche sociali, con al centro la discriminazione femminile declinata in tutti gli ambiti possibili, Diana Dell'Erba ......3 - 21 In quei giorni, Saul scelse tremila uomini valorosi in tutto Israele e partì alladi ... Guarda, padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nellamano: quando ho staccato questo lembo ...Oggi, una cinquantina di razzi sono stati lanciati dal nord della Striscia di Gaza verso la cittadina israeliana di Netivot, situata a una distanza di 15 chilometri. Secondo quanto riportato dalla… Le ...Conferma, in sostanza, la teoria della relatività di Einstein. E nella nuova, sensazionale evidenza c’è molto di Italia e molto di Napoli: del gruppo internazionale di ricerca della collaborazione EHT ...