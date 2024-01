La linea Baltica I tre paesi si preparano a reggere l' urto di Putin

Estonia , Lettonia e Lituania , i tre Stati baltici, hanno concordato di dotare i loro confini con la Russia e la Bielorussia di " strutture di difesa " per contrastare eventuali minacce militari ...'Gli Stati baltici hanno accettato di creare unadi difesalungo il confine orientale. È imperativo usare il tempo con saggezza per aumentare la prontezza della difesa', ha detto il ...In caso di guerra con la Russia, le tre repubbliche baltiche si troverebbero in prima linea sia a est, sia a sud-ovest vista la presenza dell’exclave di Kaliningrad. Secondo un rapporto dell’esercito ...Estonia, Lettonia e Lituania hanno trovato l'accordo per costruire una difesa militare contro la Russia. Secondo i tedeschi, Mosca potrebbe attaccare nel ...