La guerra di Gaza e quella infanzia amputata

Roma, 18 gen – L’ultimo aggiornamento non lascia ben sperare per una pace in Medio Oriente che si allontana sempre più: è la risposta del Pakistan ... (ilprimatonazionale)

Il domino della guerra - da Gaza al Pakistan – Ascolta

(Adnkronos) – The post Il domino della guerra, da Gaza al Pakistan – Ascolta appeared first on Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line ... (giornaledellumbria)