La Germania contro la demonizzazione culturale d’Israele e il Nobel la boicotta 

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Molti quartieri innon sono sicuri per gli ebrei”, denuncia Philipp Peyman Engel, il capo redattore del più importante giornale ebraico della, la Jüd... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Clima rovente in Germania , si moltiplicano i grattacapi per il governo guidato da Olaf Scholz. Negli ultimi giorni agricoltori e camion isti hanno ... (nicolaporro)

Va avanti da quasi una settimana e non sembra voler smettere. La protesta degli agricoltori contro il tagli o dei sussidi per l'agricoltura sta ... (ilgiornaleditalia)

Migliaia di persone in tutta la Germania sono scese in piazza per il quarto giorno consecutivo per esprimere la loro opposizione al partito razzista ... (247.libero)

Il 16 gennaio 2023 è stato pubblicato su Facebook un video che mostra una ripresa dall’alto di centinaia di trattori parcheggiati in fila in un ... (facta.news)

Il 16 gennaio 2023 è stato pubblicato su Facebook un video che mostra una ripresa dall’alto di centinaia di trattori parcheggiati in fila in un ... (facta.news)

... il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha riservato dure parole per i "Paesi dell'Asse", Italia,e Giappone, che per due volte hanno votatola risoluzione Onu di condanna dell'...Dialle opere giovanili e a quanto contenuto nelle lettere, è vero che nei volumi pubblicati ...con l'esterno" e noti come la Fenomenologia dello spirito sia stata pubblicata inproprio ...Nelle istituzioni culturali tedesche non si può indulgere nella retorica antisemita, pena l'allontanamento. I critici parlano di maccartismo e anche Annie Eranux firma un appello contro il governo t ...«Chiunque non abbia il diritto di rimanere in Germania deve lasciare il Paese», ha sottolineato ... La legge prevede anche un’azione più dura contro i trafficanti di esseri umani. A causa delle ...