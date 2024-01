La gag di Anpi e Repubblica che non capiscono che il saluto romano non è reato nelle commemorazioni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen –non ci stanno, vogliono continuare a vedere gli asini volare, a dire che Peter Pan esista, che l’Isola che non c’è sia una prestigiosa località turistica. Luoghi per storie inventate, inventiamone visto che i due soggetti in questione hanno deciso di non accettare neanche le sentenze della Cassasione. La precisazione è d’obbligo: ilnon è, mentre su tutto il resto la questione rimane spinosa e a parere di chi scrive anche abbastanza imbarazzante, ma per lo meno ufficialmente definita. Inventare come i due protagonisti assoluti dell’involontario duetto comico in questione, però, è ben altra storia. Ilnon è...