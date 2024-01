La finanza e la sua influenza sulle decisioni nazionali e internazionali

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Giovedì scorso il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta è Intervenuto a Milano alla riunione del Comitato Esecutivo dell’ ABI, Associazione Bancaria Italiana. Ha illustrato un sintetico quanto significativo prospetto dello stato dellain Italia, in stretta relazione all’andamento della produzione, di cui laè una componente essenziale. Il Governatore ha iniziato l’esposizione dello stato dell’economia reale del Paese nel 2023, rettificando verso il basso la sua percentuale di crescita. In sostanza si è trattato di uno scarto minimo, perché il previsto incremento del PIL dello 0,7 %, si è attestato invece allo 0, 6. Quisquilie e pinzillacchere, avrebbe detto Totò e avrebbe confermato tale espressione anche riguardo ai risultati previsti dall’ Ufficio Studi di Palazzo Koch. Per quest’anno e il seguente la crescita della ...

