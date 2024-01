La faccia internazionale della crisi dei media | grandi nomi non assicurano grandi garanzie

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il New York Times, nel suo articolo di analisi sulladell’editoria tradizionale negli Usa, ha usato il detto se vuoi fare un piccolo affare, inizia da uno grande. Noi potremmo iniziare da un detto altrettanto popolare: tutto il mondo è paese. Perché anche negli Stati Uniti, che molti definiscono la culla dell’informazione moderna e il luogo privilegiato per leinchieste che hanno un impatto sociale sul mondo, c’è qualcosa che non torna neinetwork d’informazione che si appoggiano a piattaforme tradizionali. Nonostante l’intervento, nell’ecosistema editoriale, dicolossi di Big Tech (Jeff Bezos di Amazon che ha acquistato il Washington Post; Patrick Soon-Shiong – tycoon delle biotecnologie – che ha acquistato il Los Angeles Times; Marc Benioff ...