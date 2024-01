La disinformazione sugli Houthi e la situazione nel mar Rosso prolifera online

Leggi su facta.news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) di Anna Toniolo Da ormai due mesi il gruppo degli, miliziani yemeniti, sta attaccando varie navi commerciali in transito nel mardopo aver dichiarato di voler prendere di mira le imbarcazioni in qualche modo associate a Israele, a seguito dei bombardamenti contro Hamas e la striscia di Gaza. In tutta risposta, negli ultimi giorni, una coalizione guidata dagli Stati Uniti ha bombardato diverse basi militari degliin Yemen. In un comunicato dell’11 gennaio 2024, diffuso dall’aviazione statunitense, si legge che la coalizione a direzione statunitense ha colpito oltre 60 obiettivi tra cui nodi di comando e controllo, sistemi di lancio e sistemi radar di difesa aerea. Lo Yemen, però, non è mai stato protagonista delle prime pagine dei giornali italiani, e ora che se ne sta parlando in modo più frequente si è ...