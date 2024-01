La diede in adozione dopo il parto a 15 anni | madre e figlia si rivedono dopo 40 anni | la storia di Anna e Valentina

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ci sono voluti quarant’, ma alla fine sono riuscite a tornare di nuovo insieme. È ladi, che si sono incontrate per la prima volta dieci mesi fa, più precisamente il 24 marzo scorso. A raccontare l’incredibileè il settimanale Toscana Oggi. Tutto inizia in Calabria quarant’fa, quandorimane incinta ad appena quindici. Suo padre non vuole avere nulla a che fare con laadolescente rimasta incinta, mentre lachiede aiuto a un’amica infermiera di Firenze e riesce a farla arrivare alla Casa Speranza di Settignano, nel comune di Fiesole, una casa famiglia per ...