La Dakar raccontata da chi la corre Internò | ' Edizione durissima'

Il 147esimo episodio di #atuttogas, on line su moto.it e sulle principali piattaforme podcast a partire dalle ore 9 di domenica 21 gennaio, è dedicato al tecnico italiano che lavora in HRC dal 2017 e ...Penultima giornata di gara, oggi, per i fratelli aquilani Tito e Silvio Totani che in Arabia Saudita stanno partecipando per la loro quinta ...