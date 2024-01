La Corte Ue contro l’Italia | le ferie non godute vanno pagate | anche nella PA

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il diritto del lavoro è finito ancora una volta al centro di un pronunciamento delladi Giustizia europea. I giudici comunitari hanno stabilito che un lavoratore che non abbia potuto consumare tutti i giorni diannuali retribuite ha diritto a un’indennità finanziaria. La sentenza contrasta con la legge italiana, che prevede invece che i dipendenti pubblici non abbiano in nessun caso il diritto al pagamento delleannuali non(qui abbiamo parlato invece dell’ipotesi di scudo penale per medici e infermieri fino al 31 dicembre 2024). La decisione delladi Giustizia Ue sullenonLa decisione dellariguarda il caso di un funzionario del Comune di Copertino, in ...