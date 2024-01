La conferenza stampa di De Rossi | Impossibile non accettare di allenare la Roma

Leggi su agi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) AGI - "Da tifoso ho visto tutte le partire dellaperciò so già cosa fare. L'obiettivo è entrare nelle prime quattro e ci proveremo. Non era possibile rifiutare dila, non è solo nostalgia: faccio un'analisi veloce dei valori di questa squadra. Avrei detto di no solo se avessi pensato che questa è una squadra scarsa. Mi aiuterà anche per crescere come carriera. Dove arriverò, lo vedremo tra qualche mese". Daniele Denella sua primada allenatore della, spiega cosa l'ha portato adl'offerta del club dopo l'esonero di José Mourinho. "Un dirigente quando prende una decisione su chi rimpiazzare deve prendere in considerazione tanti fattori. Se avesse preso un altro tipo di allenatore la reazione ...