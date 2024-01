La Civiltà Cattolica | la Russia e le benedizioni La riflessione di Cristiano

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La complessità, va da sé, è complessa e ogni tentativo di semplificarla è destinato a perdersi nel dedalo della sua essenza, pieno di sensi unici o di vicoli ciechi. Ma ci sono attacchi di pezzi giornalistici che in poche parole ci spiegano dove siamo, parlando non del cuore del problema, ma di come il mondo e quindi anche il suo problema più urgente nell’attualità, venga inquadrato e vissuto (o usato) altrove. È quello che ho pensato leggendo il bellissimo articolo di padre Vladimir Pachkov sul nuovo numero de Lae relativo alla svolta verso oriente della. Scrive il corrispondente de Lada Mosca: “In uno dei suoi programmi televisivi, il professore cinese Zhang Weiwei ha affermato che il Giappone si è staccato dall’Asia per unirsi al mondo occidentale, mentre ...