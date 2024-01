La ‘città tra le nuvole’ dista meno di 100 km da Roma | da visitare almeno una volta nella vita 

Leggi su funweek

(Di venerdì 19 gennaio 2024)provincia di Viterbo sorge il borgo medievale Bagnorea, meglio conosciuto come Civita di Bagnoregio. Il borgo di Civita di Bagnoregio, a 100km da– Foto: ShutterstockIl borgo risale a 2500 anni fa: in questo territorio situato in una posizione strategica e di passaggio, si insediò il popolo etrusco, per poi essere conquistato daini, dai Visigoti, Goti e Longobardi, fino a Carlo Magno, per poi diventare proprietà del Papato. Civita di Bagnoregio, il borgo sospeso tra le nuvole Il borgo è sopravvissuto intatto allo scorrere del tempo e oggi qui risiedono antiche botteghe di artigiani, palazzi rinascimentali e le casette tipiche dell’epoca. LEGGI ANCHE: — Viterbo: il borgo dei misteri, a pochi km da Civita di Bagnoregio, che in pochi conoscono Il Paese si erge su una rupe, che dà l’illusione di una città ...