La bottiglietta da 30 cl? Toninelli fa la spesa | altra figuraccia | un diluvio di sfottò

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L'ex ministro Danilo, con una “enne”, è l'unico che sa fare i salti immortali: passato alla storia per il tunnel del Brennero che esisteva solo nella sua testa, un po' come da bambini con gli amici immaginari quelli che si tengono per mano, che fanno compagnia si è prodigato nel terzo video in tre giorni contro Libero, aggiungendo un'imperitura pagina alle sue gesta. Ci accusa di aver scritto «stronz***», il grillino da quasi un milione di euro in 9 anni di parlamento che però ora non si può permettere il pesce in barattolo. La nostra colpa è di aver riportato parola per parola il suo lamento socio-alimentare, questo: «Io prima mangiavo il salmone... Noi fissati con la palestra... o mangiavo bresaola. Cancellati tutti: un po' perché non voglio più mangiare carne né pesce, un po' perché non è più fattibile. Io non riesco più a prendere ...