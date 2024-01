Kylie Jenner e Timothée Chalamet stanno pensando di sposarsi?

Il video e gli scatti su Instagram della celeb (e imprenditrice)con questa nuova tinta - già ovviamente provata in passato - hanno riacceso la nostalgia per un colore che non sembra mai ...La sorella dilancia i nuovi must per chiunque voglia ricreare - di sera, ma anche di giorno in versione più soft - il suo fatale e impeccabile smokey eye . iO Donna ©RIPRODUZIONE ...Ritorna la nostalgia per i capelli rosa dopo la decolorazione (temporanea) di Kylie Jenner. Ecco i look da provare.Guance arrossate, labbra lucide e volumizzate, occhi nude o glaciali: scopri come realizzare il make up invernale più virale del 2024!