Kolasinac | «Sogni? Finali e trofei con l’Atalanta e l’Europeo con la Bosnia»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sead, difensore del, ha parlato a Tuttosport dal suo arrivo alla Dea fino aie gli obiettivi professionali Sead, difensore del, ha parlato a Tuttosport dal suo arrivo alla Dea fino aie gli obiettivi professionali. Le sue dichiarazioni: ATALANTA – «Perché mi piace giocare un calcio intenso, aggressivo ma anche con la palla tra i piedi. Con Tudor come allenatore, a Marsiglia, mi sono trovato molto bene, cercavo qualcosa di simile nel modo di affrontare le partite, quandosi è interessata a me sono stato molto contento: a Bergamo si gioca il tipo di calcio che piace a me, con la personalità e la mentalità che cercavo. Per me la parola vale come una firma. Ho parlato 2-3 volte con l’ad Luca Percassi e il ds ...