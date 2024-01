Kate Middleton | l' ipotesi diverticolite acuta e la strategia dei reali Regno Unito in allarme per la principessa

Mentre tutto il mondo è in apprensione per le condizioni di salute di Kate Middleton e di Re Carlo , Harry non reagisce, resta in silenzio e ... (dilei)

Solo il meglio per Kate Middleton . La principessa del Galles, ricoverata da martedì per un intervento all’addome, è l’ultima Royal inglese a ... (iodonna)

Da quando è stata comunicata la notizia dell'operazione all'addome di Kate Middleton , non si parla d'altro, non solo nel Regno Unito ma in tutto il ... (liberoquotidiano)

Sulle condizioni di salute diil riserbo è totale. La principessa del Galles è stata operata all'addome tre giorni fa in una clinica privata vicina a St. Regent's Park. Buckingham Palace ha specificato in una nota ...Dolly Parton torna a vestirsi da coniglietta a 75 anni (ma solo per amore) X Leggi anche › Dolly Parton dice noe rifiuta un tè a corte. Perché Dolly Parton: una nuova versione ...Kate Middleton, la principessa del Galles, è ancora ricoverata alla London Clinic dopo l'intervento addominale di qualche giorno fa. E a Londra, come spiega lo storico corrispondente della Rai Antonio ...Diverticolite. E' l'ultima ipotesi circolata per spiegare l'intervento di chirurgia addominale a cui è stata sottoposta Kate Middleton e le tempistiche di recupero citate nella nota di Buckingham ...