Kate Middleton in ospedale | spunta l' ipotesi diverticolite

Kate Middleton , la principessa del Galles, è ancora ricoverata alla London Clinic dopo l'intervento addominale di qualche giorno fa. E a Londra, come ... (ilmessaggero)

Mateen e Anisha Rosnah del Brunei sono apparsi pubblicamente per la prima volta dopo il loro sontuoso matrimonio, durato 10 giorni. La Principessa ... (dilei)

La misteriosa cicatrice sulla tempia : Kate Middleton - cosa non torna

Da quando è stata comunicata la notizia dell'operazione all'addome di Kate Middleton, non si parla d'altro, non solo nel Regno Unito ma in tutto il ... (liberoquotidiano)