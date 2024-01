Kate in ospedale | diverticolite o isterectomia tra le ipotesi William e i Middleton gestiscono i tre figli

C’è grande apprensione in queste ore per lo stato di salute di Kate Middleton. la Principessa del Galles è Ricoverata in ospedale, dove ha subito un ... (gossipnews.tv)

Gli ultimi sfortunati sono stati Kate Middleton , ora in clinica per un intervento programmato all’addome, e re Carlo, prossimo ad essere operato ... (amica)

Kate e Carlo in ospedale , il terribile gesto di Harry e Meghan . Come abbiamo raccontato, Kate Middleton e Re Carlo III stanno attraversando un ... (caffeinamagazine)

... oltre a quelli del sovrano anche l'operazione chirurgica della principessa, destinata a restare ancora diversi giorni ine a trascorrere una lunga convalescenza. Il palazzo nega, ...E sempre dai media avrebbe appreso che la cognataMiddleton è ricoverata inper un non meglio precisato intervento all'addome . Finora Harry, almeno in pubblico, sui problemi di salute ...oltre a quelli del sovrano anche l'operazione chirurgica della principessa Kate, destinata a restare ancora diversi giorni in ospedale e a trascorrere una lunga convalescenza. Il palazzo nega, dicendo ...Secondo la stampa britannica il duca di Sussex avrebbe saputo dai media, e non da Buckingham Palace, che suo padre sta per subire un intervento chirurgico alla prostata. E sarebbe stato tenuto all'osc ...