Kanye West | denti al titanio | tutti i dettagli odontoiatrici di una follia di lusso

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’ultimadidisono ial: ha mostrato ai fan la sua nuova protesi inda 850.000 dollari, in un nuovo look che ha paragonato al cattivo di James Bond Squalo. Gli impianti dentali alrappresentano un intervento “del tutto diverso da qualsiasi altro fatto in precedenza“, ha raccontato una fonte vicina aal Washington Post. Il termine tecnico è “protesi fissa“. “Sono fisse e permanenti. Questo va ben oltre le faccette o le griglie“. A differenza di quanto si vociferava, idel rapper non sono stati rimossi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA.GOSSiP (@la.gossiptv) “È un’odontoiatria a dir poco ...

