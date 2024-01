Juventus | si chiudono definitivamente i processi sportivi | ecco tutte le squalifiche e le sentenze

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Con la sentenza legata al ricorso di Andrea Agnelli al Collegio di Garanzia dello Sport siche hanno interessato lanegli ultimi mesi. Punto fermo definitivo per quanto riguarda la giustizia interna allo sport, non per quel che concerne gli aspetti legali e penali a livello ordinario, ma si può a questo punto fare un riepilogo dilee lelegate ai due filoni, quello delle plusvalenze e quello degli stipendi, dal momento che a livello sportivo non potrà più cambiare nulla. Per quanto riguarda il processo plusvalenze, la, al termine dei vari, ha subito una decurtazione di -10 punti. L’allora presidente, Andrea Agnelli, è ...

Anche per Lecce -il designatore è voluto andare sul sicuro, scegliendo Doveri che non sta ...le designazioni Giua per Empoli - Monza e Dionisi per Frosinone - ...In un anno trainato dalla forza dell'azionario, gli investitori retail italianiil 2023 aumentando la propria esposizione soprattutto su titoli che non hanno tenuto il ...l'italiana...La Procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso plusvalenza Osimhen. Chiné ha chiesto le carte e si apre uno scenario che può richiamare alcuni aspetto di quello della Juventus ...Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è stato intervistato da ... Anche dovesse partire, il nostro mercato è chiuso. Stiamo molto contenti di ciò che stiamo facendo, abbiamo ...