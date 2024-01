Juventus | Marchegiani | “Yildiz è molto forte | ma per capire la sua dimensione serviranno 5-6 anni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lucaha espresso il suo pensiero in merito al talento dellaKenan, predicando calma: “E’ presto per parlare di un campione. Sicuramente si tratta di un profilo di grande prospettiva, ma perla sua vera5-6di Serie A. Laha nelle mani un giocatore, che non gioca d’istinto bensì gestisce le situazioni; dal punto di vista mentale non dimostra la sua età. Vedremo se sarà un campione“. SportFace.