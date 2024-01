Juve | perché il Bernardeschi-bis prende quota come colpo di fine mercato

Tiago Djaló sarà a Torino entro mercoledì per le visite mediche e la firma sul contratto. Ieri il Lille ha dato il via libera definitivo al ... (247.libero)

Luigi Cherubini compie oggi 20 anni. E li compie in un giorno in cui si vengono a sapere i reali motivi per cui il ragazzo non andrà alla Juve ntus. ... (247.libero)

... ha parlato ai microfoni di TvPlay per commentare l'addio di Mourinho : per l'ex, il ... Quando giocavo, non mi piaceva quando l'allenatore veniva esonerato a campionato in corsocomunque ...... i ladri scappano (quindi l'Inter), gli altri inseguono (quindi lae le altre squadre)". ... Nonpensi che l'Inter "rubi" le partite, masa - per esperienza diretta - come certe ...